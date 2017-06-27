Якутск, 27 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Все 30 учеников одного из 11-ых классов технического лицея Алексеевой в Якутске получили медали за особые успехи в учении. Хорошие оценки в течение года школьники подтвердили, успешно сдав ЕГЭ по обязательным предметам, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела мониторинга и качества образования управления образования администрации Якутска Наталья Степанова.

Цуканов М.В Золотая медаль за отличие в учебе

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Она отметила, что все медалисты сдавали математику профильного уровня, один из них набрал 100 баллов. Всего в Якутске 187 медалистов, и все они также подтвердили свои успехи результатами сданных экзаменов.

Заместитель руководителя отдела общего образования и языковой политики министерства образования Якутии Туйара Абрамова пояснила, что в этом году в Якутии рекордное число учеников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Так, максимальный балл выставлен 48 школьникам республики, из них 36 получили максимальную оценку на экзамене по русскому языку.

Итоговые результаты ЕГЭ пока не подведены.

«По результатам пока окончательной информации нет, ещё рано. Результаты промежуточные, потому что доля детей, которые не получили аттестат, будет известна только после 15 июля — обязательные экзамены они будут пересдавать. После этого у нас, как правило, сокращается количество тех, кто получил баллы ниже минимальной границы», — отметила Туйара Абрамова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее разгорелся «медальный» скандал после того, как 21 июня на выпускном вечере в Тахтамукайском районе одна из награждённых медалью школьниц заявила о том, что аналогичную награду её одноклассница получила незаслуженно и только потому, что она — дочь чиновника в районной системе образования. В действиях матери выпускницы — руководителя управления образования Тахтамукайского района Светланы Паранук — усмотрели конфликт интересов, награду у её дочери забрали.

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