Москва, 27 июня, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Жители Ярославской, Московской и Тверской областей в 2016 году оказались лидерами по количеству выданных больничных листов, передает 27 июня Russia Today со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Поликлиника пациенты

Всего в минувшем году в России было выдано 19,53 млн листов нетрудоспособности. По сравнению с 2015 годом показатель улучшился — число больничных уменьшилось.

Отметим, что жители Ярославской области брали больничные чаще всего: в 2016 году взято 63,6 листа на 100 работающих. В Московской области этого показатель составил 60,6, в Тверской области — в 60,1.

На четвертом месте — Волгоградская область — 59,9, на пятом — Марий Эл — 58,2.

Меньше всего больничных листов выдано в Чечне — 15,4 листа на 100 работающих граждан, в Ненецком АО — 26,6, в Татарии — 29,1.

Уточняется, что в минувшем году в среднем по России на 100 человек было выдано 43,3 больничных листа, в то время как в 2015 году листы нетрудоспособности получили 43,6 из 100. Как считают в Минздраве РФ, налицо рост снижения заболеваемости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения на конец апреля 2017 года, в России 74% женщин ежегодно проходят профилактический осмотр у врача-гинеколога, в том числе 29% приходят на консультацию каждые полгода.