Киев, 27 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Имитацией государственности и реформ занимается правительство Украины вместо строительства реальной демократии, заявил глава представительства ЕС в Ватикане, бывший посол ЕС на Украине Ян Томбинский, сообщает 27 июня «112 Украина».

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По его словам, правительство превратило Украину в «элемент, который нужно разделить между узкой группой людей», и теперь имитирует реформы и государственность. Томбинский отметил, что Киев не работает на настоящую демократию, на создание институтов государственности, на то, чтобы служить народу.

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Экс-посол также подчеркнул, что правоохранительные органы на Украине не могут защитить собственных граждан от опасности — ни на дорогах, ни на улицах, ни в школах. Тем не менее, Томбинский считает, что есть некоторые «верные решения», например, установка счетчиков в частных квартирах.

«Нужно закончить имитацию и строить государство, строить реальность», — сказал политик.

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Напомним, на Украине продолжают принимать законы, по своей сути являющиеся репрессивными по отношению к русскоговорящему населению страны. Так, Киевом были приняты законы, запрещающие ношение георгиевской ленты и публичное использование советской символики, а также устанавливающие жесткую цензуру на книги из России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).