Москва, 27 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Завышенные цены на продукты питания в кафе Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му», расположенные в аэропортах Московского авиаузла, стали предметом разбирательства управления ФАС по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кофе. Аэропорт

Как отмечают в ФАС, в результате проверки пунктов общественного питания на территории аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» было выявлено, что компании «Бургер Рус», «Галерея-АЛЕКС» и «Мастер Франчайзинг Групп» занимают доминирующие положение на рынке розничной торговли продуктами питания.

«Цены на услуги указанных сетей, расположенных на территории аэропортов Московской области, значительно превышают цены на аналогичные услуги в точках питания на территории города Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

В отношении указанных компаний возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. Отмечено также, что повод к возбуждению дел дали жалобы граждан, которые сообщали о высоких ценах на продукты в столичных аэропортах.

В ФАС считают, что деятельность Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му» противоречит п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, предусматривающей запрет на установление и поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. В аэропорту «Шереметьево» проверка пунктов питания продолжается.