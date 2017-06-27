Лондон, 27 июня, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Британские консерваторы во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Североирландская демократическая юнионистская партия (DUP) во главе с Арлин Фостер подписали 26 июня соглашение о создании коалиционного правительства, пишет Die Tagesschau.

Flickr upload bot Вестминстерский дворец.

Переговоры о поддержке ирландцами партии Мэй длились около двух недель.

«Мы поддерживаем партию Терезы Мэй, поэтому мы достигли соглашения о поддержке правительства в парламенте», — отметила Фостер в интервью британским СМИ.

Соглашение предусматривает, что DUP будут голосовать в парламенте по всем крупным вопросам единогласно с консерваторами, особенно по вопросам Brexit, бюджета страны и национальной безопасности.

Консерваторы, в свою очередь, пообещали выплатить Северной Ирландии более одного милларада евро в течение двух лет.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. Они привели к тому, что Консервативная партия утратила абсолютное большинство мест в парламенте, и для формирования правительства ей пришлось работать над созданием коалиции.

Для формирования правительства необходимо минимум 326 из 650 мест, консерваторы получили 318 депутатских мест, DUP — 10.

Таким образом, коалиция с североирландской партией дает Терезе Мэй контроль над нижней палатой парламента.