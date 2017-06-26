Шицзячжуан, Китай, 27 июня, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Первые линии метро в одном из крупнейших городов провинции Хэбэй на севере Китая были запущены в тестовом режиме, передает агентство «Синьхуа».

Enrico Donelli Метро

Первые участки линий 1 и 3 покрывают порядка 30 км с востока на запад на протяжении 25 станций в столице провинции Хэбэй городе Шицзячжуан.

Государственный комитет по развитию и реформе подтвердил планы строительства метро в Шицзячжуане еще в июле 2012 года. В итоге сеть городской подземки будет состоять из шести линии и 160 станций общей протяженностью 242 км.

Согласно плану, первые участки линий 1, 2 и 3 будут закончены к 2020 году и обойдутся бюджету в 42 млрд юаней ($6 млрд).

Стоит отметить, что город Шицзячжуан является важнейшим транспортным (преимущественно железнодорожным) узлом, однако его транспортная перегруженность создает существенные проблемы.

Напомним, что в конце мая китайский производитель вагонов CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. заявил о доставке в город Чунцин первого в стране поезда метро, созданного специально для горных местностей.