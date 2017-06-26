Москва, 27 июня, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Франция для Украины и России в украинском вопросе не может предложить вообще ничего. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказала народный депутат V—VII созывов Верховной Рады Украины Елена Бондаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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«На это нужно смотреть как на внутриевропейские бега за лидерство. Меркель сейчас занята предстоящими выборами, ей их нужно выиграть и желательно остаться канцлером. Макрон только что избран, у него большой кредит доверия, ему нужно проявить себя как новый лидер объединённой Европы. В данном случае, боюсь, для него станет ошибочным взять на себя роль некоего рефери в украинском вопросе, вряд ли потянет, поскольку Франция для Украины и для России в этом моменте не может предложить вообще ничего», — уверена Елена Бондаренко.

Бывший народный депутат Украины назвала формулу Макрона по урегулированию конфликта в Донбассе плагиатом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».