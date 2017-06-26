Москва, 27 июня, 2017, 02:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается сегодня себя спозиционировать и показать, что он агентом Кремля не является. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя представленный Макроном план урегулирования конфликта в Донбассе.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Читайте также: Порошенко презентовал «формулу Макрона» по решению конфликта в Донбассе

«Нет никакого плана Макрона, есть переработанные минские соглашения. Нормальное явление — взять заплесневелый кусок хлеба, намазать на него свежее масло и сказать, что это свежий бутерброд. Это ровно то, что мы наблюдаем», — отметил Александр Хинштейн.

«Молодой президент во всех смыслах этого слова, ему нужно себя каким-то образом спозиционировать, — добавил эксперт. — Тем более с нашим президентом он встречался, ему нужно сейчас показать Европе, что он не является агентом Кремля, поскольку теперь всех в этом обвиняют».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».