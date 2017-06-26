Тосно, Ленинградская область, 26 июня, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Котлованы с наиболее опасными отходами на полигоне «Красный Бор» под Петербургом закрыты на 98%. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Игорь Григорьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Полигон «Красный Бор»

«Главной задачей было привести полигон в безаварийное состояние. То, что он опасным остается — безусловно, потому что два миллиона тонн отходов никто никуда не убирал. Но главную задачу мы выполнили», — сказал Григорьев.

В прошлом году Петербург выделил на это около 300 млн рублей, за эту сумму полигон в Тосненском районе Ленобласти обнесли забором, установили видеонаблюдение, чтобы не допускать посторонних, на открытых картах (котлованах) установили понтоны и застелили их специальным покрытием, чтобы уже существующие отходы не смешивались с осадками и не увеличивались в объеме.

Вода попадает на верхний слой, скапливается в воронки и откачивается насосами. Как заверяют в Смольном, эти меры предотвратят возможную экологическую катастрофу, выиграв время для того, чтобы заняться переработкой и рекультивацией скопившихся за несколько десятилетий отходов.

Напомним, полигон по утилизации опасных отходов «Красный Бор» был введен в эксплуатацию в 1969 году. Его площадь составляет около 65 га. На ней размещено около 2 млн тонн отходов, но из-за вторичного загрязнения общий объем загрязненных грунтов и отходов достигает 5 млн кубов, из которых около 600−700 тыс. кубов остается в жидком виде в пяти открытых картах.

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Из 70-ти карт «Красного Бора» открытыми являются только пять, причем три заполнены неорганическими, гальваническими отходами, и их не предполагалось ничем застилать. Две же карты с органикой требовали особого отношения, так как эти котлованы наполнены растворителями, красителями, маслами, там особенно много особо опасных хлорированных отходов.

«Наше дождливое лето говорит о том, что без покрытия мы получили бы 6,5 тысяч кубов дополнительных отходов», — заявил глава Колпинского района Анатолий Повелий. На его взгляд, главная задача петербургских властей состояла в предотвращении аварии, а «остальное должно решаться на федеральном уровне».

На 100% карты «Красного Бора» закрывать не планируют. «Сейчас 98% нас вполне устраивают, 98% осадков мы убираем. Мы зафиксировали уровень отходов в картах, в одной и другой. Когда у нас будут работать очистные сооружения, которые будут позволять очищать и отходы в том числе, то уровень в этих картах будет понижаться, и понтоны будут опускаться вместе с переработкой», — пояснил Григорьев. Проект подобных сооружений ожидают к концу сентября 2017 года.

Остальные 65 закрытых карт полигона сверху и снизу окружены экранами кембрийской глины. По словам Григорьева, ученые подтвердили, что для просачивания отходов через такую глину потребуется около 1000 лет.

«Снизу закрыто глиной, сверху закрыто глиной, по крайней мере, карты не размываются осадками. Закрытые карты тоже требуют внимания, но это великие деньги, которых на данный момент не дают», — подчеркнул Анатолий Повелий.

В Смольном надеются, что полигон «Красный бор» подпадет под федеральную целевую программу, однако уверенности в этом нет, до сих пор объектом занимался исключительно город Санкт-Петербург. Местные власти пытаются добиться того, чтобы полигон был включен в федеральный реестр и получил бы деньги из центра.

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Посетивший сегодня полигон депутат Государственной думы Михаил Романов напомнил о том, как быстро нашлись средства на закрытие свалки в Балашихе после того, как на нее пожаловались на «Прямой линии» Владимиру Путину.

«Вы слышали реакцию президента по полигону в Балашихе. Здесь, я вам скажу, ситуация намного хуже, ее надо решать, и центр, конечно, ее запустил и внимания ей не уделял», — сказал Романов. Депутат также упомянул и о предложении Финляндии вывезти из России в эту страну отходы с полигона. Романов считает это предложение «невзвешенным».

"Всем понятно, что это очень дорого. Пусть финская сторона оплатит перевозку, если у них есть такое желание. Но я сомневаюсь, что этот проект осуществим», — подчеркнул депутат.

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Полигон «Красный Бор» — территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.