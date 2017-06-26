Москва, 26 июня, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону перспективы урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Beshr Abdulhadi ВС САР

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Глава МИД России Сергей Лавров призвал официальный Вашингтон принять меры для недопущения провокационных ударов по сирийским правительственным войскам.

Кроме того, речь шла о различных вариантах укрепления и соблюдения режима прекращения огня, а также о борьбе с террористическими вооруженными формированиями и попытками применения отравляющих веществ в ходе боевых действий.

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подтвердили намерения продолжать дальнейшие контакты как по вопросам сирийского урегулирования, так и по вопросам двусторонних отношений.