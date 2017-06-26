Минск, 26 июня, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии рассчитывает на рост ВВП в 2018 году на 1,1% при консервативном сценарии. Об этом заявил вице-премьер Василий Матюшевский на совместном заседании двух палат белорусского парламента 26 июня, передаёт госинформагентство БелТА.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Минск

По его словам, на заседании президиума 13 июня был рассмотрен проект концепции прогноза социально-экономического развития страны на 2018 год и основных параметров до 2020 года. Проектом предусматривается два сценария развития экономики — целевой (для прогноза) и консервативный (для формирования бюджета).

В консервативный сценарий, как отметил вице-премьер, заложены «сдержанные оценки как развития экономики, так и внешних рынков». «Здесь учтены и «эффект растущей базы» промышленности к концу прошлого года, и калийный «простой», влияние их на опт, ситуация в строительной отрасли», — пояснил он.

За основу в данном сценарии взяты цена на нефть марки Urals в размере $40 в 2018 году, курс российского рубля — 70 рублей за доллар США, прирост российской экономики — не выше 1,5%. «Эти параметры очень близки к оценкам российских коллег в бюджетном сценарии России», — отметил Матюшевский.

Целевой же сценарий, по словам вице-премьера, предусматривает выход на основные показатели программы пятилетки 2016−2020 годов. «Это в свою очередь предполагает реализацию запланированных мер экономической политики, создающих стимулы для ускорения экономического роста», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы, производительность труда по ВВП за пятилетку должна вырасти на 12,8−15,1%, продукция промышленности — на 9,1−15,2%, продукция сельского хозяйства — на 12,6−15%, инвестиции в основной капитал — на 12−14,9%, экспорт товаров и услуг — на 21−25%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 9,5—11,6%.

Темпы роста инфляции запланированы на уровне 9% в 2017 году, 7% — в 2018 году, 6% — в 2019 году, 5% — в 2020 году.

Напомним, ранее Всемирный банк спрогнозировал дальнейшую рецессию экономики Белоруссии в 2017 году. Согласно оценкам банка снижение ВВП страны по итогам 2017 года сократится на 0,9%. Сокращение реальных доходов населения и рост безработицы также продолжатся, однако меньшими темпами. При этом правительство Белоруссии рассчитывает на рост ВВП в 2017 году на 1,7%.

В 2018 году, по оценкам ВБ, в Белорусской экономике начнётся небольшой рост — увеличение ВВП составит 1,1% по сравнению с 2017 годом. Условием этого называется улучшение ситуации с экспортом. По мнению аналитиков Всемирного банка, положительно на ситуации в республике скажется реанимация рынков её основных торговых партнёров.