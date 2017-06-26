Правительство Белоруссии ожидает роста ВВП в 2018 году на 1,1%
Минск, 26 июня, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии рассчитывает на рост ВВП в 2018 году на 1,1% при консервативном сценарии. Об этом заявил вице-премьер Василий Матюшевский на совместном заседании двух палат белорусского парламента 26 июня, передаёт госинформагентство БелТА.
По его словам, на заседании президиума 13 июня был рассмотрен проект концепции прогноза социально-экономического развития страны на 2018 год и основных параметров до 2020 года. Проектом предусматривается два сценария развития экономики — целевой (для прогноза) и консервативный (для формирования бюджета).
В консервативный сценарий, как отметил вице-премьер, заложены «сдержанные оценки как развития экономики, так и внешних рынков». «Здесь учтены и «эффект растущей базы» промышленности к концу прошлого года, и калийный «простой», влияние их на опт, ситуация в строительной отрасли», — пояснил он.
За основу в данном сценарии взяты цена на нефть марки Urals в размере $40 в 2018 году, курс российского рубля — 70 рублей за доллар США, прирост российской экономики — не выше 1,5%. «Эти параметры очень близки к оценкам российских коллег в бюджетном сценарии России», — отметил Матюшевский.
Целевой же сценарий, по словам вице-премьера, предусматривает выход на основные показатели программы пятилетки 2016−2020 годов. «Это в свою очередь предполагает реализацию запланированных мер экономической политики, создающих стимулы для ускорения экономического роста», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы, производительность труда по ВВП за пятилетку должна вырасти на 12,8−15,1%, продукция промышленности — на 9,1−15,2%, продукция сельского хозяйства — на 12,6−15%, инвестиции в основной капитал — на 12−14,9%, экспорт товаров и услуг — на 21−25%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 9,5—11,6%.
Темпы роста инфляции запланированы на уровне 9% в 2017 году, 7% — в 2018 году, 6% — в 2019 году, 5% — в 2020 году.
Напомним, ранее Всемирный банк спрогнозировал дальнейшую рецессию экономики Белоруссии в 2017 году. Согласно оценкам банка снижение ВВП страны по итогам 2017 года сократится на 0,9%. Сокращение реальных доходов населения и рост безработицы также продолжатся, однако меньшими темпами. При этом правительство Белоруссии рассчитывает на рост ВВП в 2017 году на 1,7%.
В 2018 году, по оценкам ВБ, в Белорусской экономике начнётся небольшой рост — увеличение ВВП составит 1,1% по сравнению с 2017 годом. Условием этого называется улучшение ситуации с экспортом. По мнению аналитиков Всемирного банка, положительно на ситуации в республике скажется реанимация рынков её основных торговых партнёров.