Москва, 26 июня, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал настоящую причину возможной блокировки Telegram, а также предсказал блокировки App Store и Google Play.

Разумеется, с терроризмом надо бороться, и террористы пользуются мессенджером «Телеграмм», вокруг которого сейчас ломаются копья, отметил Лебедев.

«Но не забудем, что террористы пишут свои сообщения буквами и при этом используют пальцы. Давайте запретим буквы и всем отрежем пальцы! Вот, что получается по логике Роскомнадзора и по логике наших властей. Понятно, удобнее, чтобы граждане вообще не общались… А еще удобнее, чтобы граждан и вовсе не было», — иронизирует парламентарий в «Живом журнале».

Реальная причина, полагает депутат, «выборы и протестная активность граждан».

«Давайте тогда уж просто запретим граждан! Это в свое время, вроде, уже предлагала Маргарет Тэтчер: оставить в России только тех, кто обслуживает трубу. Видите, как отлично совпали чаяния наших властей и наших врагов! Не странно ли?» — рассуждает он.

Но ведь решения у нас не принимаются оперативно ‑ и не отменяются тоже, продолжил депутат.

«Возможно, будет попытка заблокировать также App Store и Google Play. Эти попытки встретят сопротивление компаний Google и Apple, чей бюджет сравним с бюджетом РФ (если не превышает). Напомню, что с блокировкой Line, WeChat, Zello ничего не вышло — что, как говорится, «власти скрывают», но не особо удачно скрывают», — пишет Лебедев.

Избиратели сделают свой выбор в пользу тех, кто не следует заветам злобной тетушки Тэтчер, заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор призвал Telegram и Павла Дурова выполнить требования российского законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров отметил, что в противном случае мессенджер будет заблокирован. При этом он обвинил создателя приложения в «нейтральном» отношении к террористам и игнорировании безопасности пользователей.