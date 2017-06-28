Степанакерт, 28 июня, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Последний визит представителей Минской группы ОБСЕ в Армению, НКАО и Азербайджан не привел к каким-либо результатам. Как будет развиваться ситуация в регионе теперь, есть ли возможность избежать продолжения военных столкновений, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Сопредседатели МГ ОБСЕ отделались рекомендациями общего характера, не вынеся вердикт по ситуации вокруг НКАО. Позиция Азербайджана продолжает заключаться в требовании «вывода оккупационных войск Армении с территории Нагорного Карабаха». Мадридский протокол и соглашения, достигнутые в ходе переговоров в Санкт-Петербурге и Вене, таким образом, продолжают игнорироваться. Предложение по усилению мониторинга вдоль линии соприкосновения воспринимается Баку как попытка связывания ему рук и консервации имеющегося положения на неопределенное время.

Такая позиция входит в явное противоречие с утверждениями азербайджанской дипломатии об «агрессивных намерениях Армении», ведь если бы это хоть как-то соответствовало реальности, следовало бы стремиться к выполнению решения об увеличении числа наблюдателей. Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана Самед Сеидов в своем заявлении пошел дальше, поставив под сомнение компетентность МГ ОБСЕ, обвинив представителей Минской группы в недостаточном «раскрытии правды».

Это можно расценить как заявление, являющееся неприличным по всем дипломатическим международным нормам. Складывающаяся в результате ситуация свидетельствует о намерении Азербайджана и дальше тормозить работу представителей МГ ОБСЕ. Поэтому заявление, последовавшее после окончания визита Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, со стороны главы делегации Евросоюза в Армении Петра Свитальского выражающее поддержку работы МГ ОБСЕ так важно в сложившейся ситуации.

По сообщениям отдельных экспертов, действия Баку по затягиванию переговоров обусловлены надеждами на усиление альянса Турции, Грузии и Азербайджана, целью которого будет выдавливание российского влияния из региона Закавказья.

Насколько такие надежды могут соответствовать действительности? Читайте в статье: Станет ли Нагорный Карабах подмандатной территорией?

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