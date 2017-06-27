Москва, 28 июня, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Прямая линия позволяет сделать очевидно необходимую вещь, о которой в шутку сказано в поговорке про «царя, бояр и народ». Подтверждением тому служит моментальная реакция соответствующих чиновников на указанные народом недостатки в их службах. В другом формате исправление недочетов происходит с гораздо меньшей скоростью. Что само по себе неплохо бы исправить. В очередной раз проявляется картина, сложившаяся в российском государстве — чиновники живут своей, отдельной от народа жизнью.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

И это одна из основных внутриполитических опасностей, угрожающих российской государственности. Не стоит эту опасность недооценивать, ибо опыт «цветных революций» во всем мире показывает — именно в таких кавернах общества, образующихся, когда какая-либо его прослойка отделяется от всех остальных, накапливается взрывчатка взаимной ненависти, способная общество со взрывом разнести. Любой патриот России, а таковых среди нынешнего ее населения подавляющее большинство, с удовольствием поддержит более жесткую политику власти, направленную на вычищение такого рода каверн.

И даже само наличие вопросов, требующих вовсе не президентского уровня вмешательства, может свидетельствовать о необходимости такой политики. Между верховной властью и народными нуждами должна находиться мощная экспертная структура, позволяющая решать проблемы в зародыше, задолго до того, как они примут масштаб бедствия.

И, наконец, темы вопросов в ходе последней прямой линии, ясно показывают смещение приоритетов в сторону внутриполитических проблем. И это не повод для злорадства, как считают некоторые злопыхатели, мол «устали люди от Сирии и Украины», а напротив, абсолютно позитивная тенденция, позволяющая, если правильно приложить к ней усилия, крепче сплотить российское общество. А в современном, крайне нестабильном мире сплоченность России еще очень пригодится.

Подробности читайте в статье: Президент и народ: переход к внутренним проблемам России неизбежен

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