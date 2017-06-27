Москва, 28 июня, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине может вызвать противоречивые чувства. Почему это так и где «политическая прагматика» может стать препятствием к достижению политической цели, рассказывает в своей статье политический аналитик, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Уступки политическим противникам, оправдываемые прагматической необходимостью лавировать на пути к цели, могут вызывать острую реакцию населения собственной страны, болезненно переживающего каждый такой маневр, воспринимающего его как очередное отступление. Это тем более важно, когда речь идет о России, народ которой, по словам Владимира Путина, всегда придавал особое значение своей суверенности. Коммерческая выгода или поддержка соотечественников? Не всегда на этот вопрос можно ответить в логике «и то, и другое». И всегда поддержка собственного народа должна оставаться основным приоритетом. И не только поддержка, но и наделение его ясными мировоззренческими приоритетами, представлением о том будущем, которому посвящены все тактические решения.

Без ясного понимания необходимости таких приоритетов, все сиюминутные выигрыши могут только притормаживать процесс деградации. Проиграть стратегически, имея иллюзорное тактическое преимущество, это не шутка. Все это наблюдалось воочию теми, кому довелось лицезреть сползание России в пропасть на рубеже 2000-х. Следует, наконец, задать вопрос — в чем идейная основа защиты национальных интересов? И как она может быть реализована с учетом запрета на идеологию, прописанную в Конституции?

В качестве примера можно привести отношения СССР с Германией перед началом Великой Отечественной войны. Да, советское правительство шло на значительные дипломатические уступки. Но при этом сдвигало границу страны на запад и, ни на миллиметр не поддавалось в идеологическом плане. Это и послужило условием разгрома фашистов в 1945 году. В противном случае «прагматизм» способен обернуться неустойчивостью политического курса.

Подробности читайте в статье: Чем чреваты «уступки на пути к победе»: вспоминая 2000-е годы

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Михаила Демурина, посвященные политической стратегии современной России.