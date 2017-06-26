Москва, 26 июня, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июня 2017 года, в первом зале киноцентра «Октябрь» состоялась премьера конкурсного фильма 39 Московского международного кинофестиваля «Карп отмороженный». Огромный зал наполнился участниками и гостями фестиваля, журналистами и простыми зрителями, раскупившими все билеты в кассах.

Пресс-служба Московского Международного кинофестиваля

Как сообщил корреспондент ИА REGNUM премьеру посетили известные кинематографисты: режиссеры Константин Лопушанский, Юрий Быков, Михаил Сегал, Оксана Карас; продюсер Владимир Есинов, актриса и режиссер Вера Глаголева с дочерью, актрисы Виктория Исакова, Ольга Лапшина, Анна Цуканова-Котт и др.

После того, как жюри в составе финского продюсера Йорна Йохана Доннера, испанского режиссера Альберта Серры, немецкого киноэксперта Бригитты Мантей, российского художника, драматурга, режиссера Александра Адабашьяна и итальянской актрисы, очаровательной Орнеллы Мути заняли свои места в центре зала, на сцену были приглашены члены съемочной группы.

Картину представили режиссер Владимир Котт, продюсер Никита Владимиров, актрисы Алиса Фрейндлих и Наталья Суркова, ﻿﻿ сценарист Андрей Таратухин, оператор Михаил Агранович, исполнительный продюсер ﻿Мария Авербах, актер Антон Шпиньков, директор картины Алена Ковалева, кастинг-директор Лена Грановская.

Владимир Котт обратился к публике с трогательной благодарственной речью:

«Во-первых, я хочу поблагодарить отборочную комиссию фестиваля за то, что взяли наш довольно скромный фильм в основной конкурс — это почетно, и это реально поднимает самооценку. Во-вторых, поблагодарить нашу команду и наших актеров, которые совершили подвиг, согласившись на участие в этом странном проекте. Так же особо хочу поблагодарить Марину Мстиславовну Неелову за ту радость творческих споров, которые она мне подарила, и Алису Бруновну Фрейндлих за радость послушания и внимания. И третья благодарность — продюсеру Никите Владимирову, который верил в этот фильм даже тогда, когда никто в него не верил».

Никита Владимиров поблагодарил компанию «Полюс», которая помогла реализовать проект. Он отметил уважение и профессиональное отношение всех членов команды друг другу:

«Замечательно, когда команда верит в одно дело! Мы полюбили Михаила Аграновича и Владимира Котта, и я надеюсь, что эта любовь и наша дружба продлятся вечно!».

Зрители с замиранием сердца ждали приветственных слов от Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, но она вместе с другими представителями съемочной группы поспешила занять места в партере и не стала затягивать начало просмотра, ради которого собрался полный полуторатысячный зал. Зрители заняли не только все кресла, но и ступеньки, а некоторые стойко смотрели фильм стоя. Аншлаг не может предвещать присвоение того или иного приза на церемонии закрытия ММКФ, которая состоится 29 июня, но может свидетельствовать о большом интересе и высоком градусе ожиданий от ленты со странным, трудно запоминаемым названием «Карп отмороженный».