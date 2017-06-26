Ленинградская область, 26 июня, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, гостями форума стали представители 140 различных общественных организаций регионального и федерального уровней. Образовательная программа «Ладоги-2017» включает семинары, лекций и мастер-классы, которые проведут более 200 спикеров, в числе которых 35 докторов наук и профессоров.

Fadm.gov.ru Участники форума «Ладога-2017»

Работают образовательные площадки «Самоуправление и экологическое мышление», «Добровольчество», специализированная смена «Соотечественники», тематические смены — «Сельская молодежь», «Молодые учителя», «Молздрав», «Молодые работники культуры», «Информпоток», «Соцзащита».

Как ожидается, форум в Ленобласти посетят более 300 политиков и членов общественных организаций, предпринимателей и ведущих топ-менеджеров, журналистов, деятелей культуры и искусства, профессиональных бизнес-тренеров.

28 июня на «Ладоге-2017» пройдет «День регионов». В этот день форум посетят полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, а также руководители регионов Северо-Западного федерального округа. Губернаторы встретятся с молодежными делегациями, познакомятся с работой образовательных площадок и посетят «Ярмарку регионов».

«В этот день также пройдет молодежная акция «Россия, устремленная в будущее» — участники форума выстроятся в «живую» карту России», — проанонсировали в пресс-службе Ленобласти.

Кроме того, в рамках форума «Ладога-2017» состоится окружной этап Всероссийского конкурса молодежных проектов, победители которого получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

Добавим, что в числе участников форума «Ладога-2017» — молодые соотечественники, проживающие за рубежом.

Добавим, что на предыдущем форуме в 2016 году губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что каждая партия должна определить квоту для молодых людей и девушек, чтобы они могли пробиться в большую политику — Государственную думу и законодательные собрания регионов. Такую же квоту, по его мнению, нужно выделять и в правительстве Ленинградской области.