Москва, 26 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Выступая с необоснованными обвинениями России в отношении Крыма и Донбасса, главой Франции Эммануэль Макрон демонстрирует свою политическую несвободу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Заявления, сделанные главой Франции Эммануэлем Макроном в адрес России на встрече с украинским президентом могут негативно отразиться на реализации минского процесса, за прогресс в котором так ратует на словах новый участник нормандского формата», — считает Железняк.

По его мнению, новый глава Елисейского дворца «решил следовать по протоптанной дорожке антироссийской риторики и недальновидно связал себя с кровавым шапито украинского майдана, угробившего страну и устроившего геноцид народа Донбасса».

«Выступая с необоснованными обвинениями России в отношении Крыма и Донбасса, Макрон демонстрирует свою политическую несвободу. Ему приходится отрабатывать политический аванс, который выдали в ЕС и США, активно поддерживая его кандидатуру в предвыборной гонке», — отметил парламентарий.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает РФ и это является общеизвестным фактом. «Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся», — сказал Макрон на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».