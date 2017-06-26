Пекин, 26 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Новые пассажирские поезда способны развивать скорость до 400 км/ч, в то время как составы предыдущего поколения — «Гармония» разгонялись лишь до 350 км/ч, пишет «Сина синьвэнь».

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Инженерам и конструкторам CRC удалось увеличить срок службы составов с 20 до 30 лет. Разработкой поездов занимались сотрудники 30 различных исследовательских институтов и компаний под руководством CRC.

Кроме того, китайским инженерам удалось снизить потребление электроэнергии, а также увеличить пространство салона, благодаря чему путешествия по железной дороге станут более комфортабельными для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 ноября 2016 года в провинции Цзилинь состоялась презентация нового высокоскоростного состава CRH5E, которого китайские журналисты уже успели окрестить «пандой» за раскраску локомотива. CRH5E стал первым скоростным поездом, где были реализованы полноценные спальные места.