Берлин, 26 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Спецрейс с двумя пандами на борту прибыл в столичный аэропорт Берлина. Бамбуковых медведей встречали несколько сотен немецких фанатов панд, которые впервые в истории получили возможность увидеть редких животных на территории ФРГ.

(сс) C Colourin Панда

Самец Цзяо Цин, рожденный в 2010 году, и самка Мэн Мэн, появившаяся на свет в 2013 году, станут гостями Берлинского зоопарка — старейшего зоопарка в Германии. Животным предстоит прожить в Европе 15 лет, после чего медведи вернутся на родину в Китай, пишет «Чжунго жибао».

Во время полета животных сопровождали сотрудники Национального заповедника панд в Сычуани, а также немецкие ветеринары, которым предстоит ухаживать за медведями.

Торжественную церемонию встречи панд в аэропорту посетили постоянный посол КНР в ФРГ Ши Миндэ, а также мэр Берлина Майкл Мюллер.

«В этом году исполняется ровно 45 лет с момента установления официальных дипломатических отношений между Германией и Китаем. Прибывшие панды являются символами многолетних дружественных отношений между нашими странами», — заявил китайский дипломат.

В настоящее время за пределами КНР проживает 40 панд, которые были отправлены в иностранные государства китайскими властями в качестве послов доброй воли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 мая премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян и датский коллега Ларс Лекке Расмуссен провели новый раунд переговоров, завершившихся подписанием целого ряда двусторонних соглашений между Китаем и Данией. Сразу после встречи политиков стало известно, что китайская сторона передаст зоопарку Копенгагена двух гигантских панд.