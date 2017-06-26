Москва, 26 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Обвинения ФСБ в адрес Telegram об использовании мессенджера террористами — повод для контроля над населением, заявил 26 июня создатель Telegram Павел Дуров в социальной сети «ВКонтакте».

TechCrunch Павел Дуров

"Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы, — написал он. — Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением».

Дуров пояснил, что нельзя сделать мессенджеры избирательно опасными — например, только для потенциальных террористов. Если они будут защищены, то для всех одинаково.

«Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», — написал он.

Дуров отметил, что если шифрование будет «ослаблено», то это грозит подрывом национальной безопасности страны, ведь иностранные спецслужбы тогда смогут читать переписку российских граждан.

«При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», — написал он.

Напомним, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Дурову с просьбой предоставить данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Он призвал автора мессенджера соблюдать российское законодательство, иначе Telegram будет закрыть.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня в ФСБ заявили, что Telegram был использован террористами запрещенных, но действующих на территории России организаций и их зарубежными кураторами. Речь идет о теракте в Санкт-Петербурге (3 апреля 2017 года).