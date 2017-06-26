Сан-Сальвадор, 26 июня, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Масштабные дебаты по поводу законопроекта о питьевой воде, который может приватизировать доступ к пресным водным ресурсам, разгораются в Конгрессе Сальвадора, сообщает канал HispanTV.

Нехватка воды

Законопроект о воде представила Конгрессу группа депутатов правого блока еще 14 июня. Однако сейчас он вызвал тревогу в кругах защитников окружающей среды, которые рассматривают инициативу как попытку приватизировать водные ресурсы.

«Издевательством» законопроект о регулировании уровня потребления воды назвали и общественные организации Сальвадора.

Ранее они сообщали о том, что частные и транснациональные корпорации, такие как Coca-Cola, используют воду в стране без ограничений. А в предлагаемом законе, по мнению экспертов, есть реальные попытки приватизировать данный жизненный ресурс.

Уполномоченный по правам человека в Сальвадоре присоединился к выражению озабоченности этих групп по поводу предлагаемого законопроекта.

В предложении говорится, что право на управление водными ресурсами будет закреплено за руководящим органом, состоящим, в основном из организаций, отвечающих за защиту частных интересов.

Одиннадцать лет назад общественные организации представили свое предложение о распределении водных ресурсов в законопроекте «Закон о воде», который до сих пор находится на рассмотрении. Точно так же блокируется поправка в Конституцию о праве граждан на чистую воду.

Напомним, по официальным данным, в Сальвадоре около одной четверти домохозяйств не имеет доступа к чистой питьевой воде, и почти половина населения страны живет в условиях антисанитарии по причине нехватки чистой воды.