Брюссель, 26 июня, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Страны Европейского союза поддерживают подход Еврокомиссии в вопросе создания специальной юридической базы для будущего газопровода «Северный поток-2», который должен пройти от границ России по дну Балтийского моря до Германии. Так, сегодня, 26 июня, за заседании главы Минэнерго стран ЕС выступили с соответствующим заявлением, сообщил в своем микроблоге в Twitter вице-президент Еврокомисси по энергосоюзу Марош Шефчович.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Он написал, что состоялось первое обсуждение вопроса по «Северному потоку-2» на министерском уровне. На нем Шефчович представил предложение ЕК министрам энергетики Евросоюза относительно газопроводу. В результате выяснилось, что министры поддерживают существующий подход ЕК. При этом во итогам заседание не ожидалось, что мандат будет выдан.

До недавнего времени ЕК особенно не высказывалась по поводу российского проекта, несмотря на то, что Польша при поддержке США и Украина активно выступают против реализации газопровода, выгодного и для Германии, и для России. Отмечалось, что ЕК не делала этого, так как ей было бы сложно занять однозначную позицию против Берлина. Однако в конце марта 2017 года Еврокомиссия попросила, чтобы министры экономики и энергетики стран — членов ЕС выделили мандат для ведения от их имени переговоров с Россией по поводу строительства «Северного потока-2». В начале апреля Брюссель направил письма в Данию и Швецию с требованием высказать мнение по поводу проекта.

По оценкам специалистов, Еврокомиссия хочет напрямую вести переговоры с российской стороной по поводу газопровода, чтобы обеспечить соблюдение своих принципов, гарантировать прозрачность и конкуренцию на европейском газовом рынке. Также необходимо согласовать правила для той части газопровода, которая будет проходить по дну Балтийского моря. По мнению Брюссель, для этой части не может применяться только законодательство РФ. В начале июня ЕК приняла запрос Совета Евросоюза о получении мандата для переговоров с Россией. Тогда Шефсович отмечал, что этот проект не способствует целям Энергетического союза ЕС, однако ЕК все же допускает его строительство.

Также и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявлял, что «Северный поток-2», как и любой другой инфраструктурный проект в ЕС, не должен функционировать в юридическом вакууме или только в соответствии с энергозаконами третьих стран. Поэтому европейские чиновники хотят вести переговоры с РФ о специальном режиме, который бы отвечал принципам энергозаконодательства ЕС. Еще в обращении к Совету ЕС говорилось, что реализация нового российского проекта может поставить под угрозу транзит газа через Украину.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, говорил, что российская сторона должна изучить соответствующий документ. Однако в целом позиция Москвы заключается в том, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, и реализуется он частными компаниями. Новак также выразил сожаление по поводу того, что Еврокомиссия намерена вмешиваться в их отношения. По словам главы Минэнерго РФ, консультации с Марошем Шефчовичем российская сторона продолжит в конце августа — начале сентября текущего года.

На прошлой неделе дипломатический источник в Брюсселе сообщал СМИ, что Вашингтон оказывает дипломатическое воздействие на Евросоюз по поводу реализации «Северного потока-2». Делается это потому, что США хотят поставлять в ЕС свой сжиженный газ, но в этом случае американские поставщики сталкиваются с серьезным конкурентом в лице «Газпрома», поэтому Вашингтон хочет избавиться от этой преграды.

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