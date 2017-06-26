Париж, 26 июня, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 26 июня, что Париж никогда не признает «аннексии» Крыма Россией, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С таким заявлением новый глава Елисейского дворца выступил на пресс-конференции со своим коллегой, главой Украины Петром Порошенко.

«Франция не признает аннексии Крыма», — отметил Макрон.

«Франция привержена суверенитету Украины в ее признанных границах», — добавил он по завершении встречи с главой Украины.

Напомним, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон стал президентом страны по итогам второго тура выборов, прошедшего 7 мая.