Москва, 26 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. В Кремле готовы к любому формату переговоров между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, встреча которых может пройти на полях саммита G20 («Большой двадцатки») в Гамбурге. Об этом заявил в понедельник, 26 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Возможность встречи будет, — сообщил представитель Кремля журналистам. — В какой протокольной форме состоится эта встреча? Я думаю, здесь, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, — или наоборот».

При этом Песков добавил, что конкретных наработок по первой личной встрече президентов нет.

26 июня агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести на саммите G20 («Большая двадцатка») в Гамбурге полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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