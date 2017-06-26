Москва, 26 июня, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Величина дивидендов АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» за 2016 год составила 51,54% от чистой прибыли по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности), сообщили 26 июня в пресс-службе АИЖК.

ИА REGNUM Рост дивидентов

«Годовое общее собрание акционеров АИЖК приняло решение о величине дивидендов по результатам 2016 финансового года в размере 51,54% от чистой прибыли по МСФО в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что объем дивидендов в федеральный бюджет составит 7,0665 млрд рублей, из которых 6,855 млрд рублей составляют денежные средства и 211,5 млн рублей — недвижимое имущество.

«Это более чем в 1,6 раза выше суммы дивидендов, направленных в федеральный бюджет по результатам 2015 финансового года», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за 2016 год чистая прибыль общества по МСФО составила 13,7 млрд рублей: рост по сравнению с 2015 годом составил 58,8%. По сравнению с 2014 годом чистая прибыль выросла в 3,4 раза.

Напомним, АИЖК создано по решению в 1997 году по решению российского правительства. Правительство РФ владеет всеми акциями компании (100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом).

Среди задач организации — увеличение к 2020 году объема доступного жилья на 40% и повышение доли новых выпущенных ИЦБ (ипотечных ценных бумаг) с участием АИЖК до 45% от общего объема.