Нижний Новгород, 26 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего руководителя Региональной службы по тарифам Алексея Семенникова, которого подозревают в получении взятки в крупном размере.

Urist-land.ru Взятка

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в августе 2014 года подозреваемый, занимая пост руководителя РСТ, дал согласие на получение взятки в виде безвозмездного оказания ему и членам его семьи туристических услуг с выездом в Италию и участия в праздновании дня рождения владельца энергетической компании.

По данным следствия, оплата за проживание и перелет превысила сумму в 860 тыс. рублей.

Следователи связывают факт поездки семьи Семенникова в Италию и тем, что в дальнейшем для данной энергетической компании была установлена завышенная сбытовая надбавка на 2015 год. При этом экспертные заключения проверялись самим подозреваемым.

В СК РФ на называют имя владельца энергетической компании, однако ранее в СМИ уже появлялась информация, что речь может идти о ГК «ТНС энерго» и ее владельце, предпринимателе Дмитрии Аржанове.

В свою очередь в областной прокуратуре ИА REGNUM сообщили, что руководитель РСТ должен был уведомить губернатора региона о возможном возникновении конфликта интересов, однако скрыл от него эти обстоятельства.

По данному факту прокурором области губернатору внесено представление, по результатам его рассмотрения Семенников был уволен с государственной службы в связи с утратой доверия. В середине июня 2017 года он покинул свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС РФ заявляла, что по итогам проведенной в 2016 году проверки нижегородской РСТ были выданы предписания, напрямую касающиеся тарифов для «ТНС энерго НН» (входит в ГК «ТНС энерго»).

В частности ФАС РФ потребовала от РСТ исключить экономически необоснованные расходы за 2014 — 2016 годы при расчёте сбытовых надбавок на 2017 год для «ТНС энерго НН», но региональный регулятор выполнил эти требования не в полной мере. Из расчета тарифов не были исключены расходы на рекламу, страхование, обслуживание кредитов и т.п.