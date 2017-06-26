Москва, 26 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не знают, на какой мессенджер могли бы перейти, если сервисы Telegram будут заблокированы в России.

Kārlis Dambrāns Мессенджер

По его словам, если блокировка произойдет — то в Кремле перейдут на другой мессенджер, какой будет удобнее.

«В данном случае здесь есть и конкуренция, есть множественность, то есть выбор», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вопрос о блокировке Telegram — это не вопрос администрации президента РФ и посоветовал задать его главе Роскомндазора Александру Жарову.

«Это вопрос собственно соблюдения тех норм, которые предписываются действующим нашим законодательством», — уточнил Песков.

Ранее 26 июня ФСБ РФ заявила, что члены ячеек террористических организаций в России и их зарубежные кураторы использовали для координации действий, в том числе и при подготовке и осуществления теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года, популярный мессенджер Telegram.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня к создателю Telegram Павлу Дурову обратился глава Роскомнадзора Александр Жаров с просьбой предоставить данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.