Воронеж, 26 июня, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В воронежском парке «Алые паруса» 24 июня прошел рок-фестиваль под открытым небом Must see, приуроченный к празднованию Дня молодежи. В рамках фестиваля состоялись выступления воронежских музыкальных групп и акция «Курить не надо читать», участники которой могли расстаться с вредной привычкой и уйти с подарком от библиотеки №6.

Марина Каширская ИА REGNUM Фестиваль Must see в парке «Алые паруса»

Марина Каширская ИА REGNUM Во время фестиваля зрителям предлагали поменять пачку сигарет на книгу

В парке «Алые паруса» 24 июня собралась публика всех возрастов, еще раз доказав, что молодость — это не цифры в паспорте, а состояние души. Музыкантам подпевали и подростки, и их родители, и вышедшие на прогулку с внуками дедушки и бабушки. А самые юные зрители недвусмысленно дали понять, что подобный фестиваль пользовался бы успехом и в День защиты детей.

Марина Каширская ИА REGNUM Выступление «Радиолы»

В фестивале приняли участие шесть воронежских групп: Stereosun, «Радиола», «Околоokna», «Наш километр», «5 Минут» и GroTTesque. Все они исполняют музыку разных жанров и направлений — от мелодичных баллад до жесткого «металла», — однако публика одинаково тепло встречала всех. Завершился вечер ударно: группа «5 Минут», по традиции, пригласила на сцену всех поклонников — прямо во время выступления, а команда GroTTesque, облаченная в наряды в стиле стимпанк, разыграла перед зрителями целый музыкальный спектакль.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Околоokna»

Музыка — не единственное, что объединяло гостей и участников фестиваля. Детско-юношеская библиотека №6 весьма необычным способом предложила всем посетителям мероприятия бросить курить. Пачку сигарет можно было поменять на книгу. Литературу для пункта обмена предоставили сотрудники библиотеки. Впрочем, книг на площадке оказалось больше, чем курильщиков — ближе к концу фестиваля книги дарили всем желающим.

Марина Каширская ИА REGNUM Творчество группы посвящено теме дороги

Организаторами фестиваля выступила Управа Левобережного района городского округа город Воронеж и коммуникационное агентство RedBirds.

Марина Каширская ИА REGNUM «5 Минут»

Также 24 июня в Воронеже состоялся финал конкурса военных летчиков «Авиадартс» на Адмиралтейской площади, а на всех открытых площадках проходили концерты, выставки и соревнования, приуроченные ко Дню молодежи.