Вильнюс, 26 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Члены литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороны предлагают, чтобы должности руководителей Сейма, председателей парламентских комитетов и комиссий могли занимать только политики, которые получили разрешение на работу или ознакомление с секретной информацией. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 июня, в Сейме Литвы.

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Члены комитета подготовили и зарегистрировали поправки к уставу парламента, согласно которым заместителями спикера Сейма, председателями парламентских комитетов и комиссий моли бы быть только те члены Сейма, у которых есть разрешение на работу или ознакомление с секретной информацией. Такие разрешения, согласно проекту, должны быть не только у всех членов комитета по национальной безопасности и обороне, но и у заменяющих их политиков, а также у членов Комиссии по парламентскому контролю над криминальной разведкой.

По словам авторов проекта, таким образом, планируется гарантировать, чтобы членам Сейма, которые принимают или участвуют в процессе принятия решения по важным для государства вопросам, организуют работу комитетов и комиссий, была доступна всестороння, а том числе и засекреченная информация.

«Сейчас сложилась ситуация, когда на важную должность в Сейме может быть назначено лицо, деятельность которого не сочетается с интересами национальной безопасности, поэтому с помощью этого проекта мы стремимся к тому, чтобы на должности председателей парламентских комитетов и комиссий, а также на руководящие должности Сейма, назначались парламентарии, по поводу лояльности и верности Литовскому государству которых у общества бы не возникало сомнений», — утверждают авторы проекта.

Сейчас устав Сейма предусматривает, что только члены комитета по национальной безопасности и обороне обязаны получить разрешение на работу с секретной информацией. Остальные должности, для которых требуются такие разрешения, предусмотрены в распоряжении спикера.

Спикер Викторас Пранцкетис, вступив в должность, пополнил список парламентариев, которые обязаны получить разрешения на работу с секретной информацией. В него помимо членов комитета по национальной безопасности и обороне были внесены председатели всех парламентских комитетов, их заместители, председатели комиссий.

По словам главы парламента, на сегодняшний день ещё два члена Сейма пока что не выполнили обязательство и не заполнили анкеты для получения разрешения на работу с секретной информацией. Председатель парламентского комитета по социальным делам социал-демократ Альгирдас Сисас заявил в эфире телеканала Lietuvos rytas, что не намерен просить разрешение на работу с секретной информацией: «Я считаю, что уважаемый спикер Сейма превышает свои полномочия, потому что ни в Конституции, ни в уставе Сейма об этом ничего не сказано. Я 20 лет в Сейме, уже 21 год, ни разу не просил и не вижу смысла просить. Я был заместителем спикера Сейма целых четыре года, я никогда не сталкивался с проблемой, которая мешала бы мне работать».

«Я точно не собираюсь обращаться за разрешением, потому что я точно не буду подписывать заявление, чтобы за мной следили, за членами моей семьи следили, собирали информацию обо мне и членах моей семьи», — подчеркнул он.

По данным директора ДГБ Дарюса Яунишкиса, в начале июня разрешения на работу с секретной информацией были у 60 парламентариев. Всего в Сейме Литвы — 141 депутат.

Напомним, что именно с просьбой получить право на работу с секретной информацией в Литве начался скандал вокруг бывшего вице-спикера Сейма, бывшего социал-демократа Миндаугаса Бастиса, которого обвиняют в измене Родины в связи с его контактами с представителями российской госкорпорации «Росатом». Сейчас в отношении Бастиса проходит процедура импичмента и его хотят лишить депутатского мандата.