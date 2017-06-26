Симферополь, 26 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Крыму сегодня нет ни одной курортной территории, официально признанной на региональном уровне, поэтому сбор лучше назвать туристический и взимать его взамен на преференции для отдыхающих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 26 июня председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963.СССР Наталья Фатеева и Андрей Миронов на съёмках

«Речь на самом деле о неком ресурсе на тему развития курортов и туризма, в формировании которого участвуют деньги туриста. Для Крыма это, кстати, две трети доходов от экспорта, налогов и сборов, то есть более 60 миллиардов рублей при 2 миллионах отдыхающих. Таков реальный расклад по доходам от туризма на полуострове все двухтысячные годы, плюс-минус 20% в зависимости от года», — отметил Бурдонов.

В качестве альтернативы специалист предлагает вариант, когда турист, оплачивая турсбор, получает ряд преференций.

«Либо турист покупает услугу, в которую уже «вшит» турсбор, публично и активно рекламируемый либо скрытый. Если его вовлекать в процесс сбора добровольного или принудительного платежа, то оптимально это делать с преференциями информационно-справочных и иных дополнительных услуг, скидками на что-либо или абоненским обслуживанием. Например, бесплатными консультациями по защите прав потребителей. Если же не увлекать туриста, но брать с него деньги, то администрирование турсбора съест сам турсбор. А контролем и проверками «запарят» и туриста, и отельеров. И удар по имиджу Крыма, как рвачей, будет неминуем. Проверено в девяностые годы», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. По замыслу правительства, облагать новым сбором стоит граждан, посещающих курорты перечисленных регионов. Ставка сбора не будет выше 100 рублей с каждого человека, но при этом сумма сбора может меняться из-за нескольких факторов — сезонности, продолжительности отдыха и значения курорта.

По предложению авторов инициативы, такой сбор будет действовать 5 лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, курортный сбор может быть введен по всей стране. В правительстве отмечают, что вырученные от нового сбора доходы, пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

В свою очередь, представители туристической отрасли выступают против нововведения. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявляли, что не одобряют эксперимент, поскольку он может привести к снижению спроса на отдых внутри страны и будет способствовать переориентации отдыхающих на частный сектор, с которого собрать налог будет непросто. По их мнению, сначала необходимо создать качественный турпродукт и привести в порядок всю инфраструктуру, а потом уже взимать с людей деньги.