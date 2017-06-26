Москва, 26 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В России в мае 2017 года численность рабочей силы составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. Уровень занятости населения сложился в размере 59,3%, уровень безработицы — 5,2%, сообщили в Росстате.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Уровень занятости населения в мае 2017 года составил 65,2%. Численность занятого населения в мае 2017 г. увеличилась по сравнению c апрелем 2017 г. на 158 тыс. человек, или на 0,2% и уменьшилась по сравнению с маем 2016 г. — на 360 тыс. человек, или на 0,5%.

Численность безработных в мае 2017 г. по сравнению с апрелем уменьшилась на 105 тыс. человек, или на 2,6%, по сравнению с маем 2016 г. — на 358 тыс. человек, или на 8,3%.

Среди безработных доля женщин в мае составила 47,1%, городских жителей — 65,6%, молодежи до 25 лет — 18,7%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 23,3%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,4%). В мае 2017 года это превышение составило 1,7 раза.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном ФО, самый высокий — в Северо-Кавказском ФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России число безработных снижается третий месяц подряд. С 15 марта 2017 года (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время количество безработных граждан в РФ убывает. За три месяца работу нашли 86 тыс. 562 безработных.

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