Вашингтон, 26 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Разрабатываемые в России и в Китае гиперзвуковые летательные аппараты являются сложной целью для противоракетной обороны США, сообщают 26 июня Bloomberg News.

Militaryarms.ru Гиперзвуковая ракета Ю-71

Как сообщается в новом докладе Пентагона, потенциальные угрозы для США увеличиваются. Технологии баллистических и крылатых ракет продвигаются в странах Северной Кореи и в Иране, в России и в Китае. Угрозу представляют не только ракеты с ядерными боеголовками.

«Многие страны рассматривают баллистические и крылатые ракетные системы как экономически эффективное оружие и как символы национальной власти, — говорится в отчете спецслужб. — Многие баллистические и крылатые ракеты вооружены оружием массового уничтожения. Однако многочисленные типы баллистических и крылатых ракет добились значительных улучшений в точности, что позволило им эффективно использоваться с обычными боеголовками».

В докладе Пентагона сообщается, что администрация американского президента Дональда Трампа ищет способ «остановить стремление Пхеньяна создать ядерную ракету», которая может нанести удар по материковой части США.

«В последнее десятилетие наблюдалось резкое увеличение возможностей баллистических ракет с учетом точности, маневренности после буксировки и боевой эффективности», — говорится в докладе.

Среди новых технологий упоминаются гиперзвуковые транспортные средства скольжения, разрабатываемые Россией и Китаем.

«Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты — это маневренные транспортные средства, которые путешествуют с гиперзвуковой скоростью и проводят большую часть своего полета на гораздо более низких высотах, чем обычная баллистическая ракета, — сообщается в документе Пентагона. — Комбинация высокой скорости, маневренности и относительно небольшой высоты делает их сложными задачами для систем противоракетной обороны».

Напомним, в США, в России, Китае и во Франции разрабатывается новое оружие, в основе которого лежит использование сверхскорости. Отсчет этой скорости начинается со скорости звука, которая в атмосфере составляет 331 м/с.

В США проведены эксперименты, в ходе которых с большой высоты были сброшены тяжелые тугоплавкие вольфрамовые стержни, которые набирали скорость в 3 500 м/с. При их ударе о землю происходил мощнейший взрыв. Сейчас созданы летательные аппараты, которые делают такой удар управляемым. Гиперзвуковые системы вооружений являются оружием нового поколения.

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