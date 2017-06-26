Барселона, Испания, 26 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. «Противостояние студенческих групп началось в январе 2016 года, — утверждает барселонский корреспондент испанского информационно-аналитического портала El Confidencial Антонио Фернандес. — И довольно быстро перешло от состязания в ораторском мастерстве к дискуссиям, в которых главным аргументом стали кулаки».

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Все начиналось вполне мирно: группа студентов, считающих, что Каталонии следует оставаться в составе Испании, учредила в стенах университета ячейку партии «Гражданское общество Каталонии» (Sociedad Civil Catalana — SCC).

«С того момента у студентов-антисепаратистов пошла «веселая жизнь» — группа, называющая себя «Антифашистская платформа», члены которой считают независимость Каталонии единственно возможной формой существования этой автономии, стали преследовать сторонников единства Испании, — описывает события журналист. — Самопровозглашенные «антифашисты», обнаружив свою слабость в ведении словесной полемики, быстро перешли к актам насилия. На стенах студенческого кампуса стали появляться надписи с требованием отчислить антисепаратистов из вуза. Правоохранительными органами были зафиксированы семь случаев физического контакта сторон (вариант «стенка на стенку»), который без участия полиции пресечь не удалось. «Антифашисты» при этом неоднократно сжигали флаг Испании, однако к уголовной ответственности за это привлечены не были».

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По данным автора, достается от «антифашистов» и инакомыслящим представителям профессорско-преподавательского состава, правда до рукоприкладства в этом случае не доходит.

«Сторонники единой Испании несколько раз обращались за помощью к ректору университета Маргарите Арбойш, однако безрезультатно — похоже руководитель вуза сама не знает, как вести себя в регионе, где агрессивно насаждается сепаратизм и неприятие альтернативного мнения».

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