Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В США легковой автомобиль пробил кирпичное ограждение территории гостиницы и въехал в бассейн с детьми, сообщает телеканал KABC TV.

Цитата из к/ф «Проект X: Дорвались». реж. Нима Нуризаде. 2012. США Машина в бассейне

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в 19:30 по местному времени (05:30 мск). Водитель автомобиля Toyota въехал на территорию гостиницы, не справившись с управлением.

По данным полиции, пострадали восемь человек. Дети серьезных ранений не получили.

Водитель доставлен в больницу, где выясняется, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.