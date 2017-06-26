Москва, 26 июня, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Российские власти продолжают играть в свою любимую игру «выдай желаемое за действительное», не заботясь об аргументах, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что доходы населения страны в реальном выражении в мае выросли сразу на 3%. То есть финансовый политик без калькулятора и статистической сводки убежден, что граждане богатеют с начала года и по настоящий момент, и это «неплохо», — сказала она.

«Однако официальная статистика Росстата (входит в состав Минэкономразвития с 2017 года) наглядно иллюстрирует, что доходы российских граждан по-прежнему балансируют в отрицательной зоне, и никакого взрыва оптимизма здесь нет очень давно», — считает Бодрова.

«За январь-май 2017 года индикатор упал на 1,8% к аналогичному периоду 2016 года, за отдельно взятый май показатель сократился на 0,4%. К слову, в апреле доходы граждан обвалились на 7,5%, в марте — на 2,3%», — привела цифры эксперт.

«Единственный всплеск безудержного оптимизма за последние 12 месяцев наблюдений был в январе 2017 года, когда рост составил 8,2%. Это власти выплатили пенсионерам по 5 тыс. рублей в рамках выравнивания стратегии индексации пенсий. Тогда же, кстати, оживилась и покупательская способность, и розничные продажи: пенсионеры быстро потратили свалившиеся на них деньги, но вернулись к обычному ритму жизни уже в следующем месяце», — пояснила Бодрова.

«Тот же Росстат показывает, что зарплаты в стране слабо, но растут, при этом личная инфляция быстро съедает весь этот подъем. Цены на бензин снова увеличиваются, и это моментально сказывается на покупательской способности среднестатистического гражданина РФ, причем неважно в Москве он или на Урале, везде в худшую сторону. При официальном индексе потребительских цен в 4,2% г/г личная инфляция оценивается в 10−12%, а временами и выше», — отметила эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 25 июня глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «с начала 2017 года доходы граждан России стали расти». «Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо», — сказал он.

Между тем, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей России в январе — мае 2017 года упали на 1,8%.

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