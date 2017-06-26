«Доходы жителей России: желаемое и действительное»
Москва, 26 июня, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Российские власти продолжают играть в свою любимую игру «выдай желаемое за действительное», не заботясь об аргументах, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что доходы населения страны в реальном выражении в мае выросли сразу на 3%. То есть финансовый политик без калькулятора и статистической сводки убежден, что граждане богатеют с начала года и по настоящий момент, и это «неплохо», — сказала она.
«Однако официальная статистика Росстата (входит в состав Минэкономразвития с 2017 года) наглядно иллюстрирует, что доходы российских граждан по-прежнему балансируют в отрицательной зоне, и никакого взрыва оптимизма здесь нет очень давно», — считает Бодрова.
«За январь-май 2017 года индикатор упал на 1,8% к аналогичному периоду 2016 года, за отдельно взятый май показатель сократился на 0,4%. К слову, в апреле доходы граждан обвалились на 7,5%, в марте — на 2,3%», — привела цифры эксперт.
«Единственный всплеск безудержного оптимизма за последние 12 месяцев наблюдений был в январе 2017 года, когда рост составил 8,2%. Это власти выплатили пенсионерам по 5 тыс. рублей в рамках выравнивания стратегии индексации пенсий. Тогда же, кстати, оживилась и покупательская способность, и розничные продажи: пенсионеры быстро потратили свалившиеся на них деньги, но вернулись к обычному ритму жизни уже в следующем месяце», — пояснила Бодрова.
«Тот же Росстат показывает, что зарплаты в стране слабо, но растут, при этом личная инфляция быстро съедает весь этот подъем. Цены на бензин снова увеличиваются, и это моментально сказывается на покупательской способности среднестатистического гражданина РФ, причем неважно в Москве он или на Урале, везде в худшую сторону. При официальном индексе потребительских цен в 4,2% г/г личная инфляция оценивается в 10−12%, а временами и выше», — отметила эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, 25 июня глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «с начала 2017 года доходы граждан России стали расти». «Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо», — сказал он.
Между тем, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей России в январе — мае 2017 года упали на 1,8%.
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