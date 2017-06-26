Москва, 26 июня, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя Infiniti закончилось падением автомобиля в реку, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

ДТП

ДТП зафиксировано в 00:30 мск.

Отмечается, что водитель иномарки во время езды не справился с управлением. Машина, ударившись в мачту городского освещения и протаранив ограждение набережной, и рухнула в Москву-реку.

По данным пресс-службы, водитель и пассажиры автомобиля живы.

Напомним, в январе 2017 года в Москву-реку на Савинской набережной упал автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Выбраться из воды ей помог очевидец: мужчина прыгнул в холодную воду и вытащил ее из автомобиля.

Читайте подробнее: Автомобиль с женщиной за рулем упал в Москву-реку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел у дома №32 на Бережковской набережной. Очевидцы сообщили, что водитель и пассажиры смогли самостоятельно покинуть въехавший в воду автомобиль.