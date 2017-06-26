Минск, 26 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. На вооружении войск Белоруссии могут появиться российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» и зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400, заявил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Игорь Петришенко, сообщают 26 июня «Белорусские новости».

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

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По его словам, на данный момент Белоруссия использует в основном российские ЗРК С-300. Тем не менее, если появятся новые, модернизированные модели российских С-400 и «Искандеров», республика готова рассмотреть приобретение новых ракетных систем.

Также Петришенко отметил, что в строй может быть введена белорусская техника.

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«Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Белоруссии», — сказал дипломат.

Напомним, ОТРК «Искандер» — семейство российских ракетных комплексов, впервые представленных в 1999 году. «Искандеры» играют ключевую роль в обороне Российской Федерации, которую НАТО называет «зоной запрета доступа» — область на границе РФ, передвижение в рамках которой для войск альянса может быть чревато получением ими неприемлемого ущерба.