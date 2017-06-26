Москва, 26 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Бюджетная отчетность Росмолодежи за 2016 год признана недостоверной, поскольку в балансе на конец года не было учтено нежилое помещение, переданное в 2016 г. в ведение Росмолодежи и зарегистрированное на праве оперативного управления.

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Также у агентства отсутствовали первичные документы, регистры бюджетного учета, необходимые для учета бланков строгой отчетности.

Выявлен ряд иных нарушений, в том числе: финансовый контроль и финансовый аудит в 2016 г. не осуществлялся, были неправомерно осуществлены расходы в размере 4,9 млн рублей в отсутствии утвержденного плана информатизации. Кроме этого было установлено, что ряду сотрудников выплатили премии в нарушение положения об оплате труда.

В нарушение положений Федерального закона № 44-ФЗ Росмолодежь несвоевременно размещало в единой информационной системе в сфере закупок отчеты об исполнении контрактов.

В ходе проверки установлено наличие халатности со стороны ответственных сотрудников Агентства, вследствие которой возникли обстоятельства неисполнения публичных обязательств Российской Федерации по выплате грантов победителям конкурса молодежных проектов Всекавказского молодежного форума.

Росмолодежь не являлась ответственным исполнителем государственных программ РФ, при этом была определена участником трех государственных программ РФ. Кроме того, выявлены и другие серьезные нарушения.

Счетная палата РФ направит представление в Федеральное агентство по делам молодежи, письмо в правительство РФ, обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ и ФАС, а также заключение в палаты Федерального Собрания.

Как сообщает ИА REGNUM, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — единственный профильный общенациональный орган государственной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России. Гранты выделяются на исполнение приоритетных задач государственной молодежной политики. В 2016 году в рамках Всероссийского грантового конкурса Росмолодежь распределила грантов на 250 млн рублей.

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