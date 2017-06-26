Сакраменто, США, 26 июня, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Эксклюзивная карта первого «Диснейленда», которую Уолт Дисней использовал для получения финансирования проекта, была продана на одном из аукционов Калифорнии за $ 708 тыс., об этом 26 июня сообщил портал BBC.

Ministry of Defense of Ukraine «Диснейленд» в 1956 году с воздуха

Рисунок был создан в 1953 году, Дисней решил использовать его в качестве иллюстрации на презентации и передал своему брату Рою, который отправился на переговоры в Американскую широковещательную компанию (ABC).

В данном рисунке создатель Микки Мауса изложил собственное видение концепции развлекательного парка, который был построен в 1955 году. Карта нарисована вручную, над ней совместно работали сам Дисней и художник Херб Райман.

«Торги были довольно захватывающими, карта была продана за $ 708 тыс., таким образом она стала самой дорогой картой «Диснейленда», которая когда-либо продавалась», — сказал аукционист Марк Итон из компании Van Eaton Galleries.

Карту компании Disney передал Гренад Куррэн, занимавший должность помощника по производству, когда первый парк открылся, он отвечал за экскурсии по аттракциону Autopia.

Напомним, первый «Диснейленд» был построен в городе Анхайм, штата Калифорния на территории площадью около 0,4 кв. км. С момента его открытия (прошло более 60 лет), его посетили 650 млн человек. В 2015 году было проведено исследование, по результатам которого он был назван третьим по посещаемости тематическим парком в мире.