Симферополь, 26 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Украинские пограничники вновь создают сложности для тех, кто пересекает российско-украинскую границу на севере Крымского полуострова — в конце минувшей недели у граждан возникли затруднения в преодолении украинского рубежа границы на пункте пропуска «Чонгар». Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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В частности, в субботу, 24 июня, на КПВВ «Чонгар» ожидали своей очереди более пятидесяти транспортных средств, а в самом пункте пропуска их число достигало порядка двадцати. Прибывающие с Украины на российскую территорию жаловались на то, что в очереди им приходилось ожидать от двух до четырех часов.

Подобные затруднения в конце рабочей недели и в выходные дни уже стали нормой на джанкойском направлении, сообщают в Погрануправлении. «Назвать причины сбоев в работе представители украинских государственных органов либо отказываются, либо ссылаются на несуществующие проблемы в российских пунктах пропуска», — отметили в ведомстве.

В ответ на жалобы представители украинских государственных органов либо ссылаются на проблемы в российских пунктах пропуска. Однако, по данным пограничного управления ФСБ России по РК, пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме, и оформление лиц и транспортных средств идет в строгом соответствии с установленным российским законодательством административным регламентом.

К понедельнику, 26 июня, ситуация на территории контрольно-пропускных пунктов стабилизировалась, очередей и задержек в оформлении нет.

Напомним, что огромные очереди на въезде в Крым наблюдались в период майских праздников — тогда на погранпереходе между Крымом и Украиной скапливалось до трех сотен машин, в пять-семь раз больше обычного.