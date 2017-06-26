Вашингтон, 26 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Власти США собираются добиться включения региональных филиалов террористических организаций «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список запрещенных ООН террористических организаций для того, чтобы иметь возможность проводить спецоперации на территориях третьих стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Об этом 26 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По мнению военного аналитика Антона Лаврова, эту «лазейку» придумали юристы Пентагона в 2001 году для того, чтобы обойти запрет на скрытые операции на территории третьих стран без объявления войны.

«Сейчас отдельные спецподразделения могут проводить чёрные операции на территории других государств, где базируются террористические организации», — сказал Лавров.

Против инициативы Пентагона выступают Россия, а также Египет. В Каире считают, что включение регионального отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно, считает источник.

Ранее решением Генассамблеи ООН внутри организации было создано контртеррористическое управление, его возглавил российский дипломат Владимир Воронков.

Основной задачей управления является унифицирование понятия «терроризм» и создание единого списка как террористических организаций, так и отдельных террористов.