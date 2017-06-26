Хьюстон, США, 26 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Космическое агентство NASA опубликовало изображение штормов на Юпитере, полученное космическим аппаратом Juno.

Nasa.gov Шторм

На изображении видны три белых овальных шторма, известные как «нить жемчуга», которые расположены в верхней части картинки на коричневом фоне, который также является гигантским штормом.

На снимке также можно увидеть чередующиеся темные и светлые полосы атмосферы планеты-гиганта. Скорость их перемещения вокруг Юпитера составляет сотни километров в час. Светлые участки представляют собой области, где происходит увеличение объема газа. В темных полосах его объем уменьшается.

Изображение было получено с помощью камеры JunoCam 19 мая 2017 года. Оно было сделано на расстоянии более 33 тысяч километров над вершинами облаков Юпитера. Данный снимок был обработан сотрудниками NASA, которые с помощью компьютерной программы усилили контраст и цветовое разнообразие картинки.

Напомним, космический зонд Juno был запущен 5 августа 2011 года и долетел до Юпитера в июле 2016 года. Его основная задача — получить данные о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах, которые позволят исследовать внутреннее строение, установить наличие ядра и его массу.

Каждые 53 дня Juno проходит над верхним слоем облаков в атмосфере Юпитера. Первый такой пролет с включенным научным оборудованием был осуществлен 27 августа 2016 года.