Хабаровск, 26 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. «Земля — крестьянам!»: под таким лозунгом жители села Кругликово в Хабаровском крае сегодня, 26 июня обращаются в различные инстанции с требованием вернуть им их приусадебные участки, которые раздали под ДВ-гектары. Оформить свои земли они пытались с 2014 года, но чиновники всегда отказывали. В ситуации разбираются активисты ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Хабаровского ОНФ Крестьяне села Кругликово намерены защищать свою землю с вилами в руках

Читайте также: Крестьяне Сахалина вынуждены резать коров: поля раздали под ДВ-гектары

Огороды крестьян села Кругликово на которых они выращивают овощи уже более 50 лет, раздали чужим людям под дальневосточные гектары. Для сельских жителей такая ситуация стала полной неожиданностью. Деревню в рамках программы «Дальневосточный гектар» реализовали целыми улицами, оставив местным лишь их жилые дома.

В ситуации разбирались активисты регионального ОНФ, к которым селяне бросились за помощью.

«Мы поговорили с жителями, местной администрацией. Основная проблема в том, что у большинства селян из действующих документов на руках, только права собственности, датированные 1994-м годом. Поставить землю на кадастровый учет некоторые пытаются еще с 2014-го года, однако чиновники, под разными предлогами, отказываются оформлять документы. В администрации поселения, говорят, что о проблеме не осведомлены, а с начала года, вопросы по ДВ-гектару нужно адресовать районной администрации. Хабаровское отделение Народного Фронта постарается разрубить этот гордиев узел. Нами уже направлены письма в адрес уполномоченного по вопросам «Дальневосточного гектара» и министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, с просьбой прояснить ситуацию, а также рекомендовать последующий порядок действий для жителей деревни Кругликово. Будем работать», — рассказал координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ОНФ Андрей Белоглазов.

Читайте также: В свободном порту Ванино желающие не могут получить бесплатные гектары

Жители села Кругликово считают, что ситуация, когда под видом свободных для выдачи дальневосточных гектаров участков чиновники реализуют чужие огороды, типична для района им. Лазо. Правда, в других деревнях она носит не столь массовый характер. Крестьяне говорят, что, в принципе, не против программы «Дальневосточный гектар», и не против новых людей в селе. Но если эти люди будут посягать на их исконные земли, селяне обещают встречать их с вилами в руках. Подобный прецедент в Кругликово уже был, но до драки дело пока не дошло.

Между тем, еще один житель Хабаровского края пожаловался губернатору Вячеславу Шпорту и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу на невозможность пользоваться своим дальневосточным гектаром.

Пенсионер Владимир Ряполов возмущен тем, что за вырубку леса на собственном участке его заставляют заплатить немыслимую для пожилого человека сумму в 453 234,4 рубля, сообщило ИА Амурмедиа.

Пенсионера уже пригласили на встречу с губернатором и полпредом. Однако, как выяснилось, Владимир Ряполов — совсем не единственный, кто попал в такую ситуацию. Рядом с ним простаивает еще один «бесплатный гектар» — его владелец не может его осваивать все по той же причине. Все в том же Хабаровском районе человеку, взявшему гектар, на котором растет лес, насчитали 20 млн рублей за вырубку деревьев. Люди возмущены тем, что они поддержали программу «Дальневосточный гектар», вкладывают в освоение земель свои деньги, а с ними поступают так непорядочно. О том, что придется платить гигантские суммы, никто не предупреждал.

Как сообщало ИА REGNUM, с проблемой в ходе реализации закона о выделении дальневосточных гектаров столкнулись жители Корсаковского района Сахалинской области. Их земли раздали приезжим людям, а крестьянам теперь негде пасти коров — свободными остались только сопки. Люди жалуются, что они с утра до ночи заняты работой в полях и коровниках, в интернете не сидят. Им никто не объяснил, что они могут оформить земли. В Минвостокразвития, комментируя ситуацию, сообщили, что на Сахалине нет проблем с выделением бесплатных гектаров нет.