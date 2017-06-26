Якутск, 26 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Сотни детских садов Якутии не имеют канализации и водоснабжения, потому что деревянные здания, в которых они расположены, построены в 50−70 годах ХХ века и нуждаются в замене. По данным министерства образования республики, неблагоустроенных дошкольных учреждения в сёлах 76%, в городах — 6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Притом, что в соответствии с требованиями СанПин все учреждения образования должны иметь канализацию и водопровод.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

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На вопрос ИА REGNUM о том, каково точное количество таких детских садов, в министерстве образования Якутии не ответили, предоставив только данные в процентах. Остался без ответа и вопрос о предварительных подсчётах расходов на то, чтобы благоустроить все дошкольные учреждения республики.

Всего в регионе 615 дошкольных учреждений, сообщили в профильном ведомстве. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений относится к органам местного самоуправления, также говорится в ответе на запрос информации, полученном ИА REGNUM. Строительство детских садов в регионе осуществляется в рамках республиканской госпрограммы «Развитие государственно-частного партнёрства и реализация долгосрочных инвестиционных проектов», а также в рамках общественного движения «Моя Якутия в XXI веке».

Напомним, в бюджет республики на 2017 год не смогли заложить такой объём расходов на эту инвестпрограмму, который просили из муниципалитетов. Более того, когда выяснилось, что по итогам I квартала казна республики недополучила порядка 8,7 млрд рублей, её стали урезать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прокуратура Нюрбинского района, проводя проверку соблюдения санитарных норм в образовательных учреждениях, обнаружила, что 10 из 27 дошкольных учреждений не имеют системы водоснабжения, канализации, системы обеспечения горячей и холодной водой. В адрес органов местного самоуправления внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для устранения нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.