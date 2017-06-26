Дублин, 26 июня, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В Ирландии ведущего прогноз погоды на телеканале TV3 в прямом эфире унесло ветром из кадра.

Скриншот TV Blooper Прогноз погоды

Инцидент произошел во время эфира телепередачи Ireland AM 23 июня. Дерека Хартигана, рассказывающего о погоде, сильным порывом ветра отнесло от камеры.

Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться в кадр, однако он так и не смог починить сломанный зонт.

Видео инцидента с подписью «мать-природа снова победила» Хартиган опубликовал на своем YouTube-канале.

Когда ведущий попал под порыв шквалистого ветра, его коллеги в студии не смогли сдержать смех.