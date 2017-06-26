Москва, 26 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены критериях отнесения электронной компонентной базы для системы ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведённых в России аналогов, сообщается на сайте правительства РФ.

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Установлены требования к радионавигационной аппаратуре, предназначенной для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в целях её отнесения к продукции, произведённой в России.

Определены требования к радионавигационной аппаратуре: наличие у налогового резидента страны Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию сроком не менее пяти лет; — использование программного обеспечения, исключительное право на которое принадлежит налоговому резиденту страны Евразийского экономического союза.

Кроме того, доля иностранных комплектующих изделий для производства товара с 1 января 2018 года должна быть не более 50% общего количества комплектующих, с 1 января 2020 года — не более 30%.

— выполнение на территории России не менее двух операций по производству печатной платы, установке элементов на печатную плату, прошивке микропрограмм, сборке, производственным испытаниям, с 1 января 2018 года — не менее четырёх, с 1 января 2020 года — всех этих операций.

Установленные требования распространяются на аппаратуру спутниковой навигации, в том числе устройства и системы вызова экстренных оперативных служб, которые определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Цель принятого решения — стимулировать локализацию производства радионавигационной аппаратуры для коммерческого использования системы ГЛОНАСС на территории России.

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Справка ИА REGNUM : ГЛОНАСС — это глобальная навигационная спутниковая система. Это российская версия системы GPS (Global Position System (Глобальная система позиционирования)), созданной Министерством обороны США. Как и GPS, ГЛОНАСС определяет трехмерные координаты (долгота, широта, высота) по всему миру. С 2001 по 2011 год российское правительство потратило на проект ГЛОНАСС в общей сложности 140,1 мдрд рублей.