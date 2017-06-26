Москва, 26 июня, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Исполнители и кураторы теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля координировали свои действия при помощи мессенджера Telegram, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Saymandigital.com Telegram

Мессенджер Telegram, позволяющий создавать «секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», использовался на всех стадиях организации и подготовки теракта в метро Петербурга.

Достоверная информация об использовании «террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором» этого мессенджера была получена в ходе оперативного сопровождения расследования теракта, уточнили в ФСБ РФ.

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций ФСБ фиксирует «тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы».

Наиболее активно члены ячеек террористических организаций пользовались мессенджером Telegram.

Напомним, теракт произошел днем 3 апреля в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли и умерли 15 пассажиров.

По версии следствия, террорист Акбаржон Джалилов, приведший в действие бомбу в тоннеле, до этого принес сумку на «Площадь Восстания». Взрывотехники установили, что в ней находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса в форме цилиндра, взрывчатого вещества, детонатора и поражающих элементов — металлических шариков. Бомба была обезврежена.