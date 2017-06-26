Вашингтон, 26 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Власти штата Юта (США) были вынуждены эвакуировать около 1,5 тыс. человек из-за сильного лесного пожара. Об этом сообщают в понедельник, 26 июня, Вести.Ru.

skeeze Лесные пожары

«Огонь подобрался к зоне отдыха Брайан-Хед, — говорится в сообщении. — Сейчас уже горит лесопарк Дикси».

По предварительным данным, лесной пожар бушует на площади более 170 квадратных километров. Несмотря на усилия сотрудников специальных служб 13 жилых домов и 8 подсобных построек уже сгорели.

Отметим, что на данный момент участие в ликвидации возгорания принимают 996 пожарных, 41 пожарная машина и 10 вертолетов.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.