Москва, 26 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в одной из коммунальных квартир между соседями произошел бытовой конфликт, переросший в перестрелку. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Goodfon .ru Перестрелка

«Около 23:30 на службу «02» поступила информация о бытовом конфликте по адресу: улица Нагатинская, дом 26», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что участники бытового конфликта проживают в одной коммунальной квартире. Между взрослым мужчиной и его 16-летней соседкой разгорелся очередной конфликт, после чего мужчина применил травматическое оружие, а девушка распылила баллончик с раздражающим веществом.

В результате перестрелки обоих пострадавших госпитализировали в больницу. На месте инцидента работают сотрудники полиции.

Также в пресс-службе ведомства опровергли появившуюся информацию о штурме квартиры. Полицейские беспрепятственно проникли в квартиру и осмотрели место происшествия.